Na autostradzie A2 funkcjonariusze SG ze Świecka zatrzymali po pościgu Gruzina, który wiózł autem osobowym czterech nielegalnych migrantów. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli – poinformowała we wtorek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak.

37-letni kierowca został zatrzymany za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy i niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu do trzech lat więzienia. Wobec niego i pozostałych cudzoziemców trwają dalsze czynności; weryfikowana jest ich tożsamość oraz obywatelstwo.

Do zatrzymania obcokrajowców doszło w poniedziałek w nocy na autostradzie A2. Kierowca skody, jadącej w kierunku granicy z Niemcami, zignorował sygnały do zatrzymania się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Po pościgu prowadzonym przez dwa patrole SG został zatrzymany.

Za kierownicą skody siedział obywatel Gruzji legalnie przebywający w naszym kraju. Początkowo podawał się za obywatela Ukrainy, ale potem okazał swoje dokumenty. Przewoził on czterech cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali na terytorium naszego kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzech z nich to obywatele Egiptu, natomiast czwarty miał przy sobie afgański paszport.