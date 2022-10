Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie Rodzina 500 plus – powiedział PAP rzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do doniesień medialnych.

W rozmowie z PAP rzecznik PiS odniósł się do informacji medialnych dotyczących wprowadzenia kryterium dochodowego dla programu Rodzina 500 plus.

„To Prawo i Sprawiedliwości wprowadziło ten program wbrew twierdzeniom opozycji, że jest to nierealne, potem wbrew jej protestom” – powiedział Radosław Fogiel. „Zawsze broniliśmy programu Rodzina 500 plus przed zakusami Platformy Obywatelskiej, żeby go zlikwidować czy zmniejszyć i tak będzie nadal. Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie 500 plus. Będzie wypłacane tak, jak jest wypłacane i będziemy go bronić” – zadeklarował.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zadeklarował już, że po wygranych przez opozycję wyborach nie będzie żadnych zmian w programie 500 plus.

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek był pytany przez dziennikarzy o plany ograniczenia świadczenia dla rodzin. „Nie ma żadnych takich planów ograniczenia 500 plus” – zapewnił premier.

Ministerstwo Finansów również poinformowało w czwartek PAP, że nie pracuje nad zmianami w programach socjalnych. „Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów socjalnych, w tym m.in. w rządowym programie Rodzina 500 plus” – poinformował resort finansów w komunikacie.

MF przypomina, że w przyjętym przez Radę Ministrów 28 września br. projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. zapewnione zostały środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich ministerstwo wymieniło: program „Rodzina 500 plus”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc., wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. (PAP)