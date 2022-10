Znęcasz się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem? Za kratkami będziesz mógł spędzić pięć lat, a gdy wymiar sprawiedliwości okrucieństwa się nie dopatrzy do więzienia i tak trafisz, ale na trzy lata. A do tego zapłacisz od tysiąca do 100 tysięcy złotych

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt razem ze zmodyfikowanym kodeksem karnym. Mają zapobiec znęcaniu się nad zwierzętami oraz ich bestialskim uśmiercaniem.

Audycja w 25 -ą rocznicę uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt.