Przed nami coraz chłodniejsze dni i noce. Wielu z nas decyduje się więc na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Tymczasem gorzowscy strażnicy już dziś zapowiadają, że będą kontrolować to co w swoich piecach spalają mieszkańcy. W tym roku jest to szczególnie ważne, bo z uwagi na wysokie ceny opału, istnieją duże obawy, że niektórzy z mieszkańców powrócą do palenia odpadami. Mówi Andrzej Jasiński, komendant miejskich strażników:

– Spalając stare meble trujemy sąsiadów – ostrzega mistrz kominiarski Dieter Walentynowicz- przedstawiciel Krajowej Izby Kominiarzy

– Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla spalania odpadów – dodaje komendant Jasiński:

Tymczasem lubuscy strażacy już odnotowują większą liczbę pożarów domów i mieszkań. To skutek uruchamiania przez mieszkańców alternatywnych metod ogrzewania