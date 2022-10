Gmina Świebodzin podpisała dzisiaj umowę na wdrożenie kompleksowego systemu segregacji śmieci. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które umożliwi dokładną identyfikację odpadów na kilka sposobów. Mieszkańcy, dzięki specjalnej aplikacji będą wiedzieli do jakiej frakcji wyrzucić np. paragon ze sklepu czy karton po soku.

– Gmina Świebodzin jako pierwsza podeszła do tematu segregacji śmieci kompleksowo. To znaczy, że każdy z mieszkańców, dzięki aplikacji, będzie wiedział, co zrobić z np. starą meblościanką czy zużytą oponą. – mówi Robert Szczepankowski, prezes firmy wdrażającej to rozwiązanie.

Docelowo segregacja odpadów ma przynieść mieszkańcom dodatkowe korzyści: zwrot pieniędzy za surowce wtórne.

– To kolejny etap rozwoju tego rozwiązania, mówi Szczepankowski.

Rozwiązanie to sprawi, że również odbiorcy śmieci będą mogli zidentyfikować osobę, która je wyrzuciła i sprawdzić czy zrobiła to we właściwy sposób. – Nie chodzi w tej identyfikacji o to, żeby karać takie osoby, ale edukować – dodaje Andrzej Oliński

Nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami wprowadziła pojęcie indywidualnego rozliczania mieszkańca.

– Żeby to było możliwe, potrzebna jest identyfikacja odpadów wytwarzanych przez danego mieszkańca. – Mówi Szczepankowski.

– Rozwiązanie to do najtańszych nie należy. Jednak nowe technologie kosztują a my pozyskaliśmy duże dofinansowanie – mówi burmistrz Świebodzina, Tomasz Sielicki:

Dodajmy, że system indywidualnej segregacji śmieci został już wprowadzony w bloku na ulicy Bocznej. Teraz zostanie rozszerzony na osiedle Żaków i część osiedla Widok. Obejmie również cyfryzację gminnego PSZOK-u.