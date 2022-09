Elektrownia Szczytowo-Pompowa Dychów, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. To najstarsza tego typu elektrownia wodna w Polsce – poinformował rzecznik PGE Energia Odnawialna Maciej Gelberg.

Gelberg zaznaczył, że mimo upływających lat elektrownia ta odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, realizując bardzo ważne zadania regulacyjno-interwencyjne.

„Jest swoistym magazynem energii wykorzystywanym w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, przy szybkim wzroście udziału w krajowym miksie energetycznym źródeł odnawialnych, elektrownie szczytowo-pompowe takie jak ta w Dychowie są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego” – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Elektrownia w Dychowie została wybudowana przez Niemców w 1933 r. W ramach projektu powstał jaz na Krzywańcu, zbiornik magazynujący oraz osiem mostów drogowych, jeden kolejowy i siedem przepustów syfonowych. Po II wojnie światowej i zmianie układu granic elektrownia na rzece Bóbr znalazła się w Polsce.

Elektrownia pracowała bezproblemowo i bezawaryjnie niemal do końca wojny. W lutym 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej zdemontowali wszystkie najważniejsze urządzenia, wywożąc je na wschód. Kiedy elektrownię przejęły polskie władze administracyjne, zapadła decyzja o jej odbudowie.

Po kilku latach udało się sprowadzić z powrotem pompy akumulacyjne, wykonano też turbiny na wzór tych zrabowanych wcześniej. Ostatecznie pierwsza energia elektryczna z elektrowni popłynęła ponownie we wrześniu 1952 r. Elektrownia w Dychowie przez lata była największym tego typu obiektem w kraju. Dopiero w 1968 r. pierwsze miejsce zajęła elektrownia w Solinie.

„Dzisiejsza elektrownia w Dychowie to obiekt zmodernizowany, bardzo nowoczesny, realizujący ważne zadania związane z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. W zeszłym roku w elektrowni zakończył się kapitalny remont” – powiedział cytowany prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Jak na obecne czasy, elektrownia w Dychowie jest średniej wielkości elektrownią. Ma blisko 88 MW mocy zainstalowanej i jest wyposażona w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana. Dodatkowo posiada cztery zespoły pompowe z silnikami synchronicznymi o mocach 2 x 5,9 MW i 2 x 5,74 MW.

W przypadku wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym tzw. awarii katastrofalnej, Dychów – pełniąc rolę elektrowni rozruchowej – może zapewnić dostawę mocy rozruchowej przez okres co najmniej pięciu godzin przy średnim obciążeniu około 17 MW.

O interwencyjnej roli elektrowni w Dychowie można było przekonać się w zeszłym roku, kiedy awarii uległa rozdzielnia w Rogowcu. Należące do PGE elektrownie szczytowo-pompowe odegrały wówczas kluczową rolę w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. W momencie szczytowego zapotrzebowania na energię dostarczyły one do sieci ponad 1,5 GW mocy.

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.