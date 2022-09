Stworzyliśmy państwo, które w momencie kryzysu było w stanie odpowiedzieć na wyzwania humanitarne, tu jest ogromna zasługa społeczeństwa, ale także polityczne i militarne – powiedział w niedzielę w Nysie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Nysy zadał pytanie: „czemu służy aparat państwowy?” i wskazywał, że państwo służy obywatelom – szczególnie w sferze zapewniania im bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Państwo – jak mówił – musi także bronić bezpieczeństwa wobec samego siebie. „Państwo, które łamie prawo, łamie praworządność, które nastaje na prawa obywatelskie jest też niebezpieczeństwem dla obywateli. Muszą być mechanizmy przed tym broniące” – podkreślił Kaczyński.

Jak stwierdził, to jest moment w historii Polski i świata, w którym funkcje, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego, trzeba mocno podkreślić.

„Mamy przecież wojnę, która toczy się na Ukrainie, ale która już dzisiaj ma w gruncie rzeczy znacznie szerszy wymiar. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ma wymiar światowy. Nie dlatego, że walki toczą się na całym świecie jak w czasie II wojny światowej, tylko dlatego, że np. skutki ekonomiczne sięgają bardzo daleko” – powiedział prezes PiS.

To bezpieczeństwo – jak dodał – staje się bardzo istotne, bo nie jest zagrożeniem potencjalnym, ale bezpośrednim.

„Tutaj należy postawić następne pytanie, jak polskie władze odpowiadają na tę sytuację, albo mówiąc najprościej: czy dają radę. (…) Sadzę, że odpowiedź jest uzasadniona, trudno ją zakwestionować, jeżeli trzymamy się faktów, że tak. Rzeczywiście stworzyliśmy państwo, które w momencie kryzysu było w stanie odpowiedzieć na wyzwania humanitarne i tu jest oczywiście ogromna zasługa społeczeństwa, trzeba się za to bardzo nisko kłaniać. Ale państwo było także w stanie i jest w stanie odpowiadać na wyzwania polityczne, ale także i militarne” – podkreślił prezes PiS.

Zwrócił uwagę, że Polska udzieliła znacznej pomocy Ukrainie i ta pomoc jest dalej udzielana. „Robimy to w interesie Ukrainy oczywiście, ale robimy to przede wszystkim we własnym interesie” – zaznaczył Kaczyński.