W naszym jesiennym zestawie głos zabierają Andrzej Piaseczny, duety – Tomek Makowiecki z Kasią Nosowską, Emeli Sande z Nilem Rodgersem, Sigala z Davidem Guettą i Samem Riderem oraz Alvaro Soler z Nico Snatosem!

ANDRZEJ PIASECZNY Ania

Spotkali się na planie serialu 'Złotopolscy’ i od razu połączyła ich przyjaźń. Andrzej Piaseczny specjalnie do filmu 'Ania’ napisał piosenkę pod takim samym tytułem. Premiera filmu w kinach 7 października.

„Zamykam oczy.

Czuję, widzę jak to było, albo może jak wydawało mi się, że jest. Zupełnie jakbyśmy rozmawiali jeszcze wczoraj. Z uśmiechem, kompletnym wariactwem, na przemian z czułością w opowiadaniu o czasie, dzieciach, rodzinie. I chociaż ująć Ją w słowa to wyzwanie niemal niewykonalne, myślę, że nie chciałaby smutnej piosenki o sobie.

Wolałaby zamiast alabastrowego piękna własnej legendy – te wszystkie historie zza kulis, o rajstopach podciąganych pod szyję i kanapkach przynoszonych z domu na plan filmowy. O życiu pełną gębą, o odwadze w niemal każdej chwili, od wschodu do zachodu słońca. Bo życie każdą chwilą pociąga nas ponad wszystko.

Tak to było.

To właśnie było tak.”

TOMASZ MAKOWIECKI; NOSOWSKA Nie Ma Nas

Czasem, choć niezmiernie rzadko, zdarzają się na polskiej scenie muzycznej spotkania na miarę koniunkcji planet. O takiej skali wydarzenia możemy mówić, kiedy w jednej piosence naprzeciwko siebie staje jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek oraz jeden z najpiękniejszych i najbardziej przejmujących męskich głosów. Makowiecki i Nosowska wydali właśnie niezwykle emocjonalny singiel 'Nie Ma Nas’.

– Pamiętam dokładnie, kiedy powstał pomysł i szkielet piosenki – opowiada Tomasz Makowiecki. – Był grudzień i właśnie wróciliśmy z zespołem z koncertów do naszej sali prób w Gdańsku. Nastroje były dość podłe. Wszyscy rozjechali się do domów, a ja postanowiłem zostać na noc z instrumentami i o czwartej nad ranem utwór był już niemalże gotowy.

Ostatnia płyta Makowieckiego już tytułem 'Moizm’ sugerowała, że jest to bardzo osobisty materiał do wyśpiewania tylko solo. Duet z Nosowską to pierwszy od bardzo dawna utwór na dwa głosy.

EMELI SANDE; NILE RODGERS When Someones Love You

– Czuję się bardzo uprzywilejowana, że mogę tworzyć z Nilem Rodgersem. Jest legendarnym muzykiem i producentem, prawdziwą ikoną muzyki. Jego pokora i pasja tak bardzo zainspirowały mnie podczas tworzenia tego utworu, iż czuję, że ekscytacja i pozytywność w studiu przenosi się przez piosenkę. Jestem bardzo dumna z 'When Someone Loves You’ i mam nadzieję, że przyniesie radość każdemu słuchaczowi – mówi Emeli.

– Uwielbiam pracować z Emeli, ma wyjątkowy talent, ale nigdy nie widziałem jej tak szczęśliwej i pełnej życia jak teraz. Odnalazła siebie i miło mi to obserwować – dodaje Rodgers.

Singiel, którego premiera odbyła się w programie BBC Radio 2 Breakfast Show, poprzedził występ duetu na żywo, ten odbędzie się 18 września w Leeds w Temple Newsam.



SIGALA; DAVID GUETTA; SAM RYDER Living Without You

Sigala łączy siły z Davidem Guettą i Samem Ryderem. Po niespodziewanym występie w kultowym klubie na Ibizie, brytyjski DJ, producent i artysta Sigala łączy siły z Davidem Guettą i Samem Ryderem w nowym singlu „Living Without You”. Utwór jest następcą niedawnego singla Sigali „Stay The Night”, który zgromadził do tej pory oszałamiającą liczbę 40 milionów streamów. Wówczas artystę wsparła wokalnie Talia Mar. Teraz Sigala łączy siły z światowej klasy twórcą hitów Davidem Guettą i najważniejszym debiutantem tego roku w Wielkiej Brytanii, Samem Ryderem.

ALVARO SOLER; NICO SANTOS Candela

Na 'The Best of 2015-2022′, kompilacji największych hitów w dotychczasowej karierze Álvaro Solera, znalazł się też nowy singiel 'Candela’ z Nico Santosem.

To nie fakty definiują Álvaro, ale jego stosunek do życia. Znakomity Artysta, który dorastał w Barcelonie oraz Tokio biegle posługuje się sześcioma językami i przejawia pozytywne nastawienie w każdym jego aspekcie, nie tylko w muzyce.

— Oczywiście, jestem bardzo wdzięczny za mój sukces, ale w życiu prywatnym ma niewielką wartość. Chcę, żeby ludzie mogli utożsamić się z moim światem, i to nie tylko z dopracowanym profilem na Instagramie. Życie jest krótkie – jego celem jest dobra zabawa i jak największa radość. Miłość, przyjaźń i duch pracy zespołowej są dla mnie ważne. Chciałbym być przykładem, że nikt nie jest doskonały — mówi Álvaro.

To jeden z powodów, dla których oferta Álvaro jest tak szeroka, jak samo życie: od szczerych słodko-gorzkich piosenek miłosnych pełnych nienasyconej melancholii, przez głębokie utwory z delikatną perkusją, aż po wesoły pop z wpływami muzyki tanecznej i flamenco. Po latach na międzynarodowej scenie wypracował autentyczne brzmienie, które natychmiast da się rozpoznać, od Buenos Aires po Berlin.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.