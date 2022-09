Dziś we Wschowie odbyły się obchody 20. rocznicy powstania powiatu wschowskiego. Nowy samorząd powstał z części powiatu nowosolskiego, dwa lata po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 2000 roku. Stało się to dzięki wysiłkom władz miast i gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa, które obecnie tworzą powiat. – To była dobra decyzja, szczególnie dla naszych mieszkańców – powiedział starosta Andrzej Bielawski.

– Współpraca z gminami układa się wzorcowo – powiedział Krzysztof Gruszewski, zastępca burmistrza Sławy.

Pierwszym, wschowskim starostą był, nieżyjący już Marek Kozaczek. W obchodach uczestniczył Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski.