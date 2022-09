Już niebawem port lotniczy Zielona Góra-Babimost zaoferuje zimowe loty czarterowe do Egiptu. To propozycja jednego z największych w kraju biur podróży. Niebawem ma zostać wybrany także przewoźnik obsługujący połączenia do Londynu.

Na ten temat rozmowa z Michałem Wichrowskim, ekspertem ds. rozwoju portów lotniczych z firmy doradczej PMA Aviation.

W rozmowie także o perspektywach rozwoju lotniska, o tym, czy Babimost ma szansę na obsługę połączeń cargo, kiedy ruch lotniczy wróci na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii i jak przygotować ofertę dla przewoźników oferujących nowe połączenia.

Posłuchaj rozmowy: