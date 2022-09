Na ich przyjście na świat czekali wszyscy. Miało być uroczyście i medialnie. Gdy nadszedł czas, okazało się, że nie ma kto fachowo odebrać potrójnej ciąży i nikt też nie jest przygotowany na pojawienie się ewentualnych komplikacji. O trojaczkach, które okazały się niepełnosprawne świat szybko zapomniał, a rodzice musieli się nauczyć życia od nowa.

Sławek Wysocki podobnie jak jego rodzeństwo w tym roku skończy 30 lat. Słuchacze Radia Zachód poznawali ich historię przez lata. Pierwsza audycja mojego autorstwa o niepełnosprawnych trojaczkach ze Skwierzyny powstała 19 lat temu i pod tytułem „Trzy razy szczęście” i została zaprezentowana w programie naszej stacji. Co kilka lat wracałem do nich pokazując dalsze losy rodzeństwa i postawę rodziców, którzy postanowili zrobić wszystko, aby życie ich dzieci było jak najlepsze. Dziś mieszkają Droszkowie. Brat Sławka Sylwek, pomimo ograniczeń ruchowych pisze książki i stara się przy rodzicach Krystynie i Romku funkcjonować twórczo. Siostra Sabina maluje i od pewnego czasu szuka życiowej samodzielności poza domem. Codziennie muszą pokonywać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i starać się żyć jak najpełniej.

Sławek ma z tym największy kłopot. Stan jego zdrowia od samego początku był najgorszy, bo rodził się najdłużej. Jeszcze jako dziecko mówił i w pewnym zakresie był samodzielny: jeździł na elektrycznym wózku, uczęszczał do przedszkola i uczył się w gimnazjum. W 2008 roku, gdy Sławek miał 14 lat stała się rzecz straszna. Przestał oddychać, a jego płuca całkowicie się zablokowały. Wystarczył jeden dzień ciężkiej choroby w trakcie, której został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Wykonano zabieg tracheostomii i podłączono go do respiratora. Sławek od tej chwili już nie utrzymał sam głowy i stracił głos na zawsze, a wraz z nim chęć do życia i marzeń. Stara się jednak zachować kontakt nie tylko z rodzicami, ale chce też rozmawiać z całym światem. Ostatnio pojawiła się techniczna możliwość wsparcia Sławka. Brakuje tylko niezbędnych środków. Nadzieje są natomiast ogromne.

POMOC DLA SŁAWKA

Z rodzinnego archiwum.