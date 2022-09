Od zeszłego tygodnia był w Zielonej Górze, trenował z Zastalem, zagrał 2 mecze w memoriale Adama Wójcika, a w końcu dziś klub oficjalnie poinformował, że Szymon Wójcik jest nowym zawodnikiem zespołu Olivera Vidina.

Szymon jest oczywiście bratem Jana, który już kilka tygodni temu podpisał kontakt z Zastalem. Ma niespełna 23 lata, 206 cm wzrostu, a w Zastalu będzie grał choć jeszcze tydzień temu był zawodnikiem holenderskiego zespołu ZZ Leiden.

Jak to się zatem stało, że trafił do drużyny z Zielonej Góry – o to pytaliśmy go we Wrocławiu po dwóch pierwszych występach w barwach Zastalu – przeciwko CBET Jonava i BK Nymburk: