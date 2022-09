Chiny importują coraz więcej rosyjskiego gazu – wynika z danych Chińskiego Urzędu Ceł. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku skala importu gazu poprzez rurociąg wzrosła trzykrotnie osiągając wartość prawie 2 miliardów 400 milionów dolarów amerykańskich.

We wrześniu Chiny i Rosja porozumiały się w sprawie zmiany zasad płatności za gaz, które zamiast w walucie amerykańskiej będą denominowane w rublach i juanach.

O chińskim rynku gazowym pisze hongkoński dziennik „South China Morning Post”. Z miesiąca na miesiąc Chiny kupują coraz więcej rosyjskiego gazu. W sierpniu tego roku w porównaniu do lipca import rosyjskiego gazu do Chin wzrósł o 26,5% .

Rośnie też import gazu LNG. Do ubiegłego roku Rosja była szóstym pod względem skali importu gazu LNG partnerem Chin. Teraz jednak jest już na czwartym miejscu ze wzrostem eksportu w skali roku o ponad 28%. Chiny znacznie, bo aż o ponad 66% zwiększyły import gazu LNG z Kataru. Jak pisze hongkoński dziennik Chiny to także eksporter skroplonego gazu ziemnego.

W pierwszych ośmiu miesiącach LNG z Chin trafiło do Hiszpanii, Francji i na Maltę, a w Azji – do Japonii, Korei Południowej i Tajlandii. W tym roku Chiny eksportowały skroplony gaz o wartości ponad 450 mln dolarów amerykańskich. Wartość eksportu za cały ubiegły rok to zaledwie 7 mln dolarów.