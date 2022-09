Nietrzeźwego kierowcę zatrzymała policjantka po służbie. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Walczaka w Gorzowie. Niepokój starszej posterunkowej Wiolety Blatkiewicz wzbudził mężczyzna, kierujący nissanem micrą. Miał problem z utrzymaniem prostej linii jazdy.

Kierowca zjeżdżał do środka jezdni, by po chwili niebezpiecznie zbliżyć się do jej krawędzi. Na ulicy Walczaka nagle się zatrzymał. Wtedy policjantka podbiegła do nissana i otworzyła drzwi. Od razu wyczuła alkohol, dlatego ze stacyjki wyciągnęła kluczyki. Informacja o zatrzymaniu nietrzeźwego została przekazana dyżurnemu gorzowskiej jednostki. Chwilę później na miejscu był już patrol, który potwierdził podejrzenia policjantki. 23-letni kierujący w organizmie miał ponad promil alkoholu.

To kolejna interwencja Wiolety Blatkiewicz po służbie. Policjantka wydziału ruchu drogowego wraz z koleżanką z patrolu ściągała wcześniej z wiaduktu kobietę.