Podopieczni „Małej Szkoły” w Koninie Żagańskim przystąpili do akcji sprzątania świata. W proekologicznym wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów.

Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata to coroczna akcja realizowana w ponad 190 krajach. – Dla dzieci do dobra zabawa, ale i nauka. Uwrażliwiamy je na to, aby szanować środowisko – mówi dyrektorka placówki, Wiesława Patyk – Kozłowska:

Mali ekolodzy z konińskiej szkoły podkreślają, że są śmieci, które długo się rozkładają i ogólnie szkodzą środowisku. – Niestety wiele odpadów zagraża także zwierzętom – mówią dzieci:

Dodajmy, że placówka w Koninie Żagański liczy 83 podopiecznych.