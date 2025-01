Druhowie z Konina Żagańskiego w gminie Iłowa wzbogacili się o kolejny wóz strażacki. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt jego zakupu to 560 tysięcy złotych. Znaczna część środków pochodzi z funduszy unijnych.

Jednostka w Koninie Żagańskim jest wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. – Cieszy wszystkich, a w szczególności samych druhów ta inwestycja. Musieliśmy nieco przebudować garaż specjalnie dla tego auta, ale już się z tym uporaliśmy – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Samochód jest już wyposażony w specjalistyczny sprzęt potrzebny do udziału w akcjach. To między innymi gaśnice do gaszenia paneli fotowoltaicznych – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że OSP w Koninie Żagańskim to jedna z trzech jednostek w iłowskiej gminie.