Samorządy liczą ile będą musiały wydać na energię w przyszłym roku. To istotna informacja, bo ceny energii rosną, a gminy pracują już nad projektami budżetów na rok przyszły. Podobne szacunki czyni gmina Trzebiechów, która ma jednak trochę lepszą sytuację. – Mamy nową umowę z operatorem, która przewiduje czasowe utrzymanie dotychczasowych stawek za energię – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Izabella Staszak mówi, że w lutym gmina będzie podpisywać z wyłonionym w przetargu operatorem, umowę na dostawę energii do budynków gminnych. W tym przypadku, przewidywania co do wysokości opłat są już mniej optymistyczne.