Jak wykazują badania, samodzielne uczenie się, izolacja od ludzi i brak odpowiednich warunków do nauki w domu to trzy najczęściej zgłaszane przez młodzież trudności w ciągu 2 lat pandemii. Jednak najważniejszym zadaniem w nowym roku szkolnym jest zadbanie o odbudowę relacji międzyludzkich. Ich naprawą chcą zająć się organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy do końca września będą rozmawiać z uczniami w ponad 900 szkołach w ponad 150 miastach w całej Polsce. Będą też w Gorzowie, Skwierzynie, Zielonej Górze, Nowej Soli i Wschowie. – Powrót do szkoły może okazać się trudny pod kątem odświeżania starych znajomości czy poznawania nowych ludzi – mówi Agnieszka Dankowska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, nauczycielka języka angielskiego.

Dodajmy, że IV LO w Zielonej Górze zrealizowało w zeszłym roku trzy projekty społeczne w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii. A rozmowy z lubuskim uczniami o odbudowie szkolnych więzi, w 5 miastach naszego regionu, trwać będą od 28 do 30 września.