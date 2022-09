W zielonogórskiej piłkarskiej klasie okręgowej doszło do zielonogórskich derbów. Zorza Ochla pokonała Drzonkowiankę Racula 3:2. Początek spotkania należał do Drzonkowianki, ale na przerwę drużyny zeszły przy prowadzeniu Zorzy 2:0, bo w 30 minucie pierwszego gola zdobył Kamil Kwiatkowski, a w 33 błąd bramkarza gości wykorzystał Michał Marszałek. W 48 minucie Błażej Bania zdobył kontaktowego gola dla Drzonkowianki, ale siedem minut później było już 3:1 dla Zorzy, gdy trafił Kamil Kwiatkowski. W 65 minucie goście zdobyli drugiego gola, a bramkarza Zorzy znów pokonał Błażej Bania. W końcówce spotkania dwie dogodne sytuacje zmarnowała Drzonkowianka i to gospodarze cieszyli się z wygranej.