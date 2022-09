Ośmiokilometrowa kolejka chętnych, by pożegnać królową Elżbietę II ustawiła się wzdłuż Tamizy. To kolejny dzień, kiedy w Londynie można oddać cześć zmarłej 8 września królowej Elżbiecie II.

Czas oczekiwania na wejście do Westminster Hall, gdzie spoczywa trumna z ciałem królowej to kilkanaście godzin. Ale chętnych, którzy przyjechali do Londynu z różnych części Zjednoczonego Królestwa, to nie zniechęca. „Była tak niesamowitą kobietą, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj jesteśmy, choć czekamy długo, to warto, by osobiście pożegnać Królową. Czekamy tu już od 12 godzin, ale to nie ma większego znaczenia. Jest dobra atmosfera, poznaliśmy tu wielu ludzi, którzy tak jak my przyjechali pożegnać Królową. Jestem pewna, że Karol będzie dobrym królem” – mówili czekający w kolejce Brytyjczycy.

Ci, którzy już pożegnali królową, przekonują, że nigdy nie zapomną tego momentu. „Bardzo emocjonalne przeżycie. Oczywiście oglądałem to w wydarzenie w telewizji, ale to nie to samo, co zobaczyć to na żywo, przeżyć to. Niesamowite. Cóż, jestem smutna, ale zarazem szczęśliwa, że udało mi się tu przyjechać, pożegnać Królową, wspaniałą kobietę” – relacjonowali wychodzący z Westminster Hall.

Pogrzeb Elżbiety II odbędzie się poniedziałek w południe.

Fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET