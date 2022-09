Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra spróbują w niedzielę odrobić 10-cio punktową stratę z pierwszego meczu finałowego eWinner I ligi.

Przed rewanżowym pojedynkiem z Wilkami Krosno kapitan zielonogórskiej drużyny otrzymał standardowe w tym przypadku pytanie. Piotr Protasiewicz mówi, czy 10 punktów straty to dużo, czy mało?

Nie dość, że Falubaz bije się o powrót do PGE Ekstraligi i będzie to bardzo ważny mecz, to tym spotkaniem swoją bogatą karierę zakończy sam Protasiewicz. – Chciałbym się godnie pożegnać – nie ukrywa kapitan Falubazu:

Początek meczu w Zielonej Górze w niedzielę o godz. 16.00. Decyzją Wojewody Lubskiego spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności.