Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia „Tarczy Solidarności”.

„Jednym z punktów jest brak wzrostu kosztów energii elektrycznej od stycznia. Wiem, że jest wysoka inflacja, ale chcemy ją dusić. A wiec wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę prądu do 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Gwarantowana cena energii w ramach #TarczaSolidarnościowa:

➡️ 2000 kWh w gwarantowanej cenie z 2022 roku w przyszłym roku;

➡️ wyższy poziom 2600 kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników, rodzin z osobami niepełnosprawnymi. pic.twitter.com/unvq2A5cR5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 15, 2022

Dodał, że w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej trójka dzieci, ten limit będzie wyższy.

„W przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi będzie to 2,6 tys. kWh. Podobnie w przypadku rodzin 3+, a więc takich, gdzie jest trójka i więcej dzieci – tam także limit, do którego nie będzie żadnej podwyżki, wynosi 2,6 tys. kWh” – powiedział premier.

Premier: ograniczenie zużycia energii o 10 proc. będzie wiązało się z dodatkowym rabatem

Ograniczenie zużycia energii o 10 proc. w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, obniżką o 10 proc. całego rachunku za prąd, który będzie wykorzystany w przyszłym roku – zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Oszczędzając energię budujemy odporność gospodarki – dodał.

„Chcemy zachęcić do oszczędzania w tym dramatycznym czasie, gdzie za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i musimy ponosić konsekwencję tej koszmarnej polityki energetycznej, tych błędów niemiecko-rosyjskiej polityki gazowej” – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej szef rządu.

„Oszczędzając energię budujemy odporność – odporność kraju, gospodarki, polskich przedsiębiorstw i zwiększamy korzyści dla polskich rodzin” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

„Ograniczenie zużycia energii o 10 proc. w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, dodatkową obniżką o 10 proc. całego rachunku za prąd, który będzie skonsumowany, wykorzystany w przyszłym roku” – zapowiedział premier.