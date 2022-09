Rozpoczęła się przebudowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Rzepinie. W tym miejscu, nieopodal dworca kolejowego, miejsc do parkowania jest mało. Kierowcy wykorzystują więc często przypadkowe lokalizacje, by postawić swoje auto. – W tym przypadku mamy wprawdzie miejsca parkingowe, ale są to bardzo zniszczone płyty ażurowe. Wymienimy je na nową nawierzchnię – mówi Kamil Michniewicz z urzędu miasta w Rzepinie.

Planowane zakończenie prac to październik 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł., kwota w całości pochodzi z budżetu Gminy Rzepin.