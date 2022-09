Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zgodził się na to, żeby na II meczu finału eWinner 1.ligi, Falubaz Zielona Góra – Wilki Krosno, na trybunach zasiedli kibice.

Stało to pod znakiem zapytania po tym, jak policja złożyła wniosek o to, żeby wojewoda zamknął W69 dla fanów na to spotkanie. A policja chciała tego po tym, jak w półfinale z Polonia Bydgoszcz doszło do użycia przez część kibiców zabronionych środków pirotechnicznych. Poza tym doszło do pobicia kibica z Bydgoszczy.

Policja zgłosiła też fakt, że od kilku miesięcy na trybunach, podczas meczów Falubazu dochodzi do kontrowersyjnych sytuacji, a klub lekceważy ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych.

W środowy poranek na stadionie Falubazu doszło do spotkania przedstawicieli wojewody, klubu, urzędu miasta w Zielonej Górze i MOSiRu.

Po nim zdecydowano, że kibice będą mogli wejść na niedzielny mecz. Będzie to mecz podwyższonego ryzyka.