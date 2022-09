W ramach Krajowego Planu Odbudowy w połowie października zostanie uruchomiony nabór wniosków dla rolników i przetwórców. Miesiąc wcześniej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawi druk wniosków, ogłoszenie o naborze i warunki, jakie powinni spełniać beneficjenci.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że będzie to pierwszy nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Od połowy października ARMiR będzie przyjmowała wnioski w ramach następujących konkursów ogólnopolskich organizowanych drogą elektroniczną: wsparcie dla rolników dotyczące przetwarzania lub wprowadzania do obrotu, wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu, wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej oraz wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantach chmielu.

W następnych miesiącach będą uruchamiane kolejne nabory wniosków.

Polski Krajowy Plan Odbudowy Komisja Europejska zaakceptowała 1 czerwca tego roku.