W piątek o godz. 10 nastąpi oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego. Z tej okazji na nowoczesnym obiekcie przy ul. Krasińskiego odbędą się pierwsze zawody. Weźmie w nich udział około pół tysiąca młodych sportowców z województwa lubuskiego.

„Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” są współorganizowane przez Lubuski Związek Lekkoatletyki, a wydarzeniu patronują Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawody wyłonią najmłodszych mistrzów, którzy będą później rywalizować na szczeblu ogólnopolskim. Do wspólnego kibicowania zaprasza wiceprezydent Gorzowa, Małgorzata Domagała:

Budowa stadionu lekkoatletycznego zakończyła się pod koniec czerwca. Prace trwały półtora roku. W ramach inwestycji powstała między innymi ośmiotorowa bieżnia, rów z wodą do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką. Ponadto wybudowano trybuny, które pomieszczą blisko tysiąc widzów.