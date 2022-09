14-letnia Sara James, Polka pochodząca z Ośna Lubuskiego, podczas finałowego występu w amerykańskiej wersji „Mam talent” – „America’s Got Talent” – wykonała swoją wersję piosenki Kate Bush „Running Up That Hill”. Po tym występie dostała owacje na stojąco od jurorów i widzów w studiu telewizyjnym.

Finałowy występ Sary zapowiedziano słowami, że to niesamowite, jak taka młoda osoba znalazła się w wielkim show z tak odległego zakątka świata. Wokalistka – w klipie poprzedzającym występ – przyznała, że pochodzi z miasteczka, gdzie jest pięć sklepów i dwie stacje benzynowe. W nagraniu przyznała, że „nigdy nie marzyła, że uda się do Ameryki”, by później dodać: „Zakochałam się w tym miejscu, chciałabym kiedyś to zamieszkać. Kocham Amerykę i mam nadzieję, że Ameryka pokocha mnie”.

Simon Cowell przyznał, że Polka oszołomiła go swoim wykonaniem: „Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Ale potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski, z jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie!”.

W czerwcu Lubuszanka wzięła udział w przesłuchaniach do amerykańskiego show . Podbiła serca jurorów śpiewając utwór „Lovely” Billie Eilish. Występ ten tak spodobał się jurorom, że Sara James otrzymała „złoty przycisk” od Simona Cowella, co zapewniło jej automatyczny awans do półfinału.

Sławę w Polsce Sara James zyskała po udziale w programach TVP „The Voice Kids” i „Szansa na sukces”. Zajęła także drugie miejsce w ubiegłorocznej edycji Eurowizji Junior. Także w ubiegłym roku młoda Polka zajęła drugie miejsce w finale Eurowizji Junior oraz wygrała polską edycję programu The Voice Kids.

Sara Zofia Egwu-James urodziła się 10 czerwca 2008 r. w Słubicach. Jest uczennicą szkoły podstawowej w Ośnie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Oprócz muzyki interesuje ją także gotowanie oraz architektura wnętrz.

Wyniki głosowania po finałowej 17. edycji amerykańskiego „Mam Talent ” poznamy 14 września. Nagrodą dla zwycięzcy show jest milion dolarów, czyli ok. 5 milionów złotych.