Już dziś wielki finał „America’s Got Talent”, w którym zobaczymy pochodzącą z Ośna Lubuskiego 14-latka Sarę James! W półfinale nastolatka zaśpiewała utwór Eltona Johna „Rocket man”.

Sławę w Polsce Sara zyskała po udziale w programach TVP „The Voice Kids” i „Szansa na sukces”. Zajęła także drugie miejsce w ubiegłorocznej edycji Eurowizji Junior.

Tak Sara James zaśpiewała w półfinale „America’s Got Talent”

W czerwcu Lubuszanka wzięła udział w przesłuchaniach do amerykańskiego show . Podbiła serca jurorów śpiewając utwór „Lovely” Billie Eilish. Występ ten tak spodobał się jurorom, że Sara James otrzymała „złoty przycisk” od Simona Cowella, co zapewniło jej automatyczny awans do półfinału.

W ubiegłym roku młoda Polka zajęła drugie miejsce w finale Eurowizji Junior.

W 2021 roku Sara wygrała także polską edycję programu The Voice Kids.

Sara Zofia Egwu-James urodziła się 10 czerwca 2008 r. w Słubicach. Jest uczennicą szkoły podstawowej w Ośnie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Oprócz muzyki interesuje ją także gotowanie oraz architektura wnętrz.

Finał 17. edycji amerykańskiego Mam Talent odbędzie się we wtorek 13 września br., a jego wyniki zostaną ogłoszone dzień później. Nagrodą dla zwycięzcy show jest milion dolarów.