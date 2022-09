W tym roku mija 20 lat od powołania powiatu wschowskiego i sześciu innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tworzą go trzy miasta i gminy Wschowa, Sława i Szlichtyngowa. Pierwotnie tereny te przez dwa lata, od początku nowej reformy administracyjnej, należały do powiatu nowosolskiego. Działania mieszkańców i samorządowców doprowadziły jednak do utworzenia kilku nowych jednostek administracyjnych, w tym powiatu wschowskiego. – To była dobra decyzja ówczesnego rządu. – powiedział Andrzej Bielawski, obecny wschowskim starosta.

Pierwszym starostą wschowskim został, nieżyjący już, Marek Kozaczek. Obchody 20. rocznicy utworzenia powiatu wschowskiego, odbędą się 23 września.