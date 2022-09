Kończy się przebudowa drogi powiatowej Toporów – Niedźwiedź w gminie Łagów. Wartość inwestycji to ponad 9 mln złotych, ale aż 95 procent tej kwoty udało się pozyskać, jako dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Pozostała część sfinansowana zostaje po równo przez gminę Łagów oraz powiat świebodziński, który drogą zarządza. – Droga od Toporowa do Niedźwiedzia to 4 kilometry jezdni – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt Łagowa.

Dodajmy, że droga będzie wyposażona w kanał technologiczny. Wszelkie nowe sieci i instalacje będą mogły być w nim umieszczane, bez niszczenia drogi. Zakończenie inwestycji jeszcze w tym roku.