Z mieszanymi uczuciami skończyli I mecz finału eWinner 1.ligi żużlowcy Wilków Krosno i Falubazu Zielona Góra.

Wilki po wygranej 50-40 żałowały, że nie udało się wygrać wyżej, bo miały na to szansę, po 12 biegi prowadziły już 14 punktami, a w Falubazie mocno punktowali tylko Fricke i Thungate. Mimo wszystko zespół z Krosna z wiarą jedzie do Zielonej Góry bronić 10-punktowej przewagi.

Z kolei Falubaz przegrał i nie ma się z czego cieszyć, ale i tak może być zadowolony, bo z przebiegu meczu i słabej postawy większości zawodników długo wyglądało, że może zebrać naprawdę duże baty i w ZG będzie musiał odrabiać bardzo dużą stratę.

Tymczasem skończyło się 10-punktową porażką i przy W69 jest to dystans do odrobienia. Wydaje się bowiem, że tylko lepiej mogą jechać Buczkowski, Kvech i juniorzy no i Protasiewicz, który startował w Krośnie tylko jeden raz, bo – jak mówił menedżer zespołu – czuł się na torze w Krośnie niekomfortowo.

