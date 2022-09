Ziemniak króluje na tegorocznej edycji Nocnego Szlaku Kulinarnego w Gorzowie. Wędrówka po lokalach gastronomicznych rozpoczęła się w piątkowe popołudnie. Dziś kolejna szansa, aby zjeść przeróżne dania stworzone z ziemniaków.

Na trasie Nocnego Szlaku Kulinarnego jest ponad 30 lokali, między innymi kawiarnia „Trzy światy”.

Na Starym Rynku można pobrać specjalne karty do głosowania. Jest tam także stoisko ze zdrową żywnością. Do odwiedzenia go zachęca Rachela Drescher.

Na karcie do głosowania znajduje się wykaz lokali uczestniczących w Nocnym Szlaku Kulinarnym. Po odwiedzeniu co najmniej 4 punktów i zebraniu pieczątek, kartę z oceną dań należy wrzucić do specjalnej urny. W ten sposób wybrane zostanie najsmaczniejsze danie 2. edycji Nocnego Szlaku Kulinarnego. Restauratorzy najlepiej ocenieni otrzymają sztandar „Królowej Gorzowskiej Gastronomii” oraz kampanię promocyjną w lokalnych mediach.