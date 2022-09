Uniwersytet Zielonogórski wprowadził kolejny nowy kierunek studiów do swojej oferty edukacyjnej. Dziś rozpoczęła się rekrutacja ma fizjoterapię, uczelni przewiduje 30 wolnych miejsc. Rekrutacja potrwa do 19 września, będzie to ostatni dzień rejestracji internetowej, a na wyniki potencjalni studenci będą musieli poczekać do 21 września.

Profesor Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, mówi, że proces rekrutacji jest prosty, a wszystkie niezbędne informacje dostępne w sieci:

Beata Naglik, fizjoterapeutka i koordynatorka nowego kierunku na UZ, mówi, że zainteresowanie kierunkiem jest bardzo dużo, jak dodaje, jest to związane z faktem, że fizjoterapeuta to bardzo pożądany zawód na rynku pracy:

Maciej Zabel, prorektor do spraw Collegium Medicum UZ, mówi, że od dawna uczelnia poszerza swoja ofertę edukacyjną, a fizjoterapia to kolejny ważny kierunek. Profesor Zabel podkreśla, że w planach są już kolejne nowe kierunki studiów:

Profesor Agnieszka Ziółkowska, dziekan Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreśla, że otwarcie nowego kierunku jest odpowiedzią na głosy młodych Lubuszan:

Dodajmy, że uczelnia po pierwszym naborze ogłosi także listę rezerwową.