Zmieniły się zasady korzystania z programu „Senior – taxi”, jaki od początku roku działa we Wschowie. Teraz każdy z seniorów będzie mógł zamówić bezpłatny dowóz do urzędu, przychodni zdrowia czy jakiejkolwiek instytucji raz na miesiąc, a nie jak do tej pory raz na kwartał. – Obniżono także wiek mieszkańców gminy, którzy będą mieli prawo do bezpłatnej taksówki – powiedział Aleksander Ziemek ze wschowskiego ratusza.

Taksówkę trzeba zamówić we wschowskim ratuszu dwa dni wcześniej przed planowanym wyjazdem.