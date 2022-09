W Zielonej Górze trwa Winobranie, warto więc przypomnieć, skąd wzięło się to święto i jak długie są tradycje winiarskie miasta i dlaczego akurat w tym miejscu pojawiły się pierwsze winnice. Przy okazji sprawdzimy, jak rozpocząć swoją przygodę z winiarstwem, doradzimy, co jest potrzebne do założenia własnej winnicy i od czego zacząć. Naszymi gośćmi będą Kinga Kowalewska – Koziarska i Bartłomiej Gruszka z zielonogórskiej Fundacji „Tłocznia”