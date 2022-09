Gmina Pszczew chce wybudować ścieżką rowerową do Szarcza. Samorząd otrzymał właśnie pieniądze na sporządzenie dokumentacji projektowej, co znacząco ułatwi wyłonienie wykonawcy. – Przypomnijmy, że trasa rowerowa ma pobiec wzdłuż jeziora co walor turystyczny, ale przecież nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo – mówi Józef Piotrowski, wójt Pszczewa.

Dodajmy, że w powiecie międzyrzeckim ścieżek rowerowych nie ma zbyt wiele, choć powiat ma wiele atrakcji turystycznych. Trasa z Pszczewa do Szarcza poprawiłaby ten nie najlepszy wskaźnik.