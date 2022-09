Zagraniczne koncerny, które wycofały się z Rosji, chcą inwestować w Polsce – powiedział PAP.PL wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Wskazał, że wśród zainteresowanych jest m.in. duża firma z branży motoryzacyjnej. Zapraszamy do obejerzenia powyższego wideo.

Trwają prace nad nowym rozwiązaniem dla inwestorów, czyli linią bezpośrednią

Pracujemy w ministerstwie nad nowym rozwiązaniem, czyli linią bezpośrednią. Jeżeli inwestor chciałby wybudować fabrykę i źródło wytwarzania prądu, to miałby możliwość podłączenia go bezpośrednio do fabryki – powiedział we wtorek wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

„Pracujemy w ministerstwie nad nowym rozwiązaniem, czyli linią bezpośrednią. Jeżeli inwestor chciałby wybudować fabrykę i wybudować źródło wytwarzania prądu, to chcemy, żeby miał możliwość podłączenia tego bezpośrednio do fabryki (…). Chcemy, aby ta energia była już zielona. Większość inwestorów, którzy przychodzą do nas pytają o możliwość otrzymywania zielonej energii” – powiedział Grzegorz Piechowiak w czasie XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu. „Jest to grupa kilkunastu osób, pracujemy nad definicją. Myślę, że potrzebujemy jeszcze czasu, kilkunastu tygodni, aby to sfinalizować, ale chcielibyśmy wdrożyć to jeszcze w tym roku” – dodał.

Jego zdaniem tereny, które nie nadają się do inwestycji, ponieważ są na przykład zalewowe, mogą zostać wykorzystane na ulokowanie farm fotowoltaicznych lub innych działalności z branży OZE.

Poinformował też, że jedna z firm z branży automotive, z którą resort prowadzi rozmowy, być może na terenie Polski zlokalizuje swoją fabrykę. Firma otrzymała dwie propozycje lokalizacji. „Z przyczyn jasnych nie mogę mówić o nazwie firmy. Jutro rozmawiam z jedną z firm, która zainwestowała dużo pieniędzy na terenie Rosji, nie może tam produkować i zgłosiła się do nas dwa tygodnie temu. Być może już jutro podejmie decyzję, gdzie ulokuje swoją fabrykę” – stwierdził i dodał, że „cała Polska jest jedną dużą polską strefą inwestycji, dlatego bez względu, gdzie firma zostanie ulokowana, będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy”.

Według niego zagraniczni inwestorzy, którzy wybierają Polskę jako miejsce inwestycji, najczęściej wśród atutów wymieniają „położenie geograficzne, stabilność gospodarczą i fakt, że jesteśmy wykształconym i pracowitym narodem”.

„Te trzy argumenty powodują, że wybierają właśnie Polskę. Szczególnie 2021 rok pokazał, że jest bardzo dobrze, bo wszystkie strefy w PSI wydały 713 decyzji o wsparciu nowych inwestycji na deklarowana kwotę ponad 37 miliardów złotych. To jest ponad 60 proc. polskich inwestycji, z czego jesteśmy dumni” – wyjaśnił.

„Wcześniej panował stereotyp, że strefy ekonomiczne są tylko dla dużych i zagranicznych firm. Owszem, na początku tak było, ale przy tych zagranicznych dużych firmach zaczęły rozwijać się polskie firmy z sektora MŚP i cieszy nas to, że jest coraz więcej polskich firm, które z tego korzystają” – podsumował Piechowiak.