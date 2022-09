Już za moment będziemy ogłaszać przetarg na 300 wagonów z prawem opcji na kolejnych 150. Będą to nowoczesne pojazdy projektowane w inny sposób niż dotychczas, które zapewnią wysoki standard podróży– powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Zamówienie obejmie różne typy wagonów, dostosowane do różnorodnych potrzeb pasażerów: przedziałowe i bezprzedziałowe, pierwszej i drugiej klasy, restauracyjne, jak również przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy dostosowane dla osób podróżujących z dziećmi i do przewozu rowerów. Wagony mają byż zaprojektowane w oparciu o nowe podejście do wzornictwa.

Zakup wagonów należy do realizowanego przez PKP Intercity programu inwestycyjnego „Kolej dużych inwestycji”, w ramach którego spółka planuje do 2030 r. wydać ponad 27 mld zł, w tym 2,6 mld zł na stacje postojowe. Pozostała kwota –24,5 mld zł zostanie spożytkowana na inwestycje związane z taborem kolejowym.

W tym roku flota PKP Intercity została już wzmocniona 27 nowoczesnymi wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy, 23 wagonami przedziałowymi 2 klasy oraz 10 wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy wyposażonymi w osiem wieszaków do przewozu rowerów. Wagony zostały wyprodukowane w poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych H. Cegielski.

„Bardzo ważne, aby produkt był szyty na miarę, żeby nasze wagony były dostosowane do oczekiwań każdego pasażera. Nie zapominamy też o dzieciach, o przejazdach rodzinnych, bo zależy nam, aby pasażerowie czuli się dobrze w pociągach i chętnie wracali na kolej”

– podkreślił Marek Chraniuk.

Dane pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają przejazdy pociągami. Spółka PKP Intercity od stycznia do końca lipca 2022 przewiozła rekordową liczbę pasażerów – 32 mln. Przewoźnik szacuje, że 2022 rok zamknie wynikiem ponad 50 mln pasażerów.

„Wakacje były dla nas dużym wyzwaniem. Już od marca, od początku konfliktu na Ukrainie nasze zaangażowanie w realizację przewozów musiało być większe. Podczas długich weekendów biliśmy kolejne dzienne rekordy przewozu osób. Najpierw 19 czerwca, kiedy z usług PKP Intercity skorzystało 247 tys. pasażerów, a potem 12 sierpnia, kiedy przewieziono 251 tys. osób”

– zaznaczył prezes PKP Intercity.

Dodał, że w wakacje jeździło średnio 436 pociągów IC dziennie, które zapewniły pasażerom dojazd do 414 miast i miejscowości.

Wpływ na wzrost przewozów miało również wprowadzenie wakacyjnej oferty promocyjnej „Taniej z Bliskimi”, dzięki której podróżujący pociągami IC oraz TLK w grupach od dwóch do sześciu osób otrzymali 30 proc. zniżki na wszystkie bilety. Tylko w lipcu w ramach tej oferty zakupiono bilety dla blisko miliona podróżnych. Również w długi weekend sierpniowy przejazdy z PKP Intercity cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. Od piątku 12 do poniedziałku 15 sierpnia pociągi PKP Intercity przewiozły 960 tys. pasażerów. W tych dniach pociągami przewoźnika podróżowało średnio 240 tys. osób dziennie.