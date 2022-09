Zielonogórscy policjanci po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach i publikują w internecie nagranie z wypadku, do którego doszło 2 września. Widać na nim jak kierujący fordem poważnie potrącił kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych.

Jak przekazała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, potrącona 29-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala, a kierujący fordem 61-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności.

„Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki na przykład oślepiające słońce. A tak właśnie tłumaczył się kierujący forda, który wjechał w pieszą, kiedy ta schodził już z przejścia” – powiedziała Stanisławska.

Policjanci apelują o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zmniejszenie prędkości w niekorzystanych warunkach do jazdy. Przepis stanowi, że musimy ją do nich dostosowywać.

Dwa tygodnie temu zielonogórska policja opublikowała nagranie z innego potrącenia na jednej z ulic miasta. W nocy, 22-latek potrącił na przejściu 17-latka. Potrącony chłopak w wyniku uderzenia został wyrzucony w powietrze; z obrażeniami trafił potem do szpitala. Młody kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego. Test wykazał w jego organizmie obecność narkotyków.

„Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy także o rzeczy najważniejszej: nigdy nie siadajmy za kierownicę po alkoholu czy narkotykach”

– podkreśliła Stanisławska.

Do makabrycznego potrącenie w Zielonej Górze odniósł się także w nagraniu wideo rzecznik komendanta wojewódzkiego policji, podinsp. Marcin Maludy: