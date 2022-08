Magazyny z gazem w unijnych krajach są zapełnione średnio w ponad 80 procentach – poinformowała na Twiterze komisarz do spraw energii Kadri Simson.

The EU’s #gas #storage is now more than 80% full, well ahead the 1 November target date. Member States & companies have done a great job. Let’s continue filling where the level is still lower & implement the #EU demand reduction plan. This will help us get through winter safely. pic.twitter.com/RzSn9STqHq

— Kadri Simson (@KadriSimson) August 31, 2022