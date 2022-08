Policjanci ze Wschowy zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na klatce schodowej zaatakowali 60-latka oraz zabrali mu pieniądze i telefon komórkowy. Podejrzani usłyszeli zarzuty rozboju i najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie – poinformowała w poniedziałek Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Agresorami okazali się trzej mieszkańcy Wschowy w wieku 25, 38 i 39 lat. Funkcjonariusze odzyskali także telefon pokrzywdzonego. Za rozbój podejrzanym grozi teraz nawet 12 lat więzienia.

Do przestępstwa doszło 24 sierpnia br., we Wschowie. 60-latek wyszedł z domu na zakupy. Po wyjściu ze sklepu mężczyzna został zaatakowany przez nieznajomego. 60-latek podniósł się z ziemi i poszedł w kierunku domu. W momencie kiedy był przed klatką schodową, pojawił się inny mężczyzna, który przyblokował drzwi wejściowe do bloku. Doszło do przepychanek, w wyniku których 60-latek przewrócił się.

Po chwili zjawili się dwaj kolejni mężczyźni, którzy zaatakowali bezbronnego mężczyznę. Napastnicy pobili go, a potem wyciągnęli z jego portfela 200 zł, a z kieszeni zabrali telefon komórkowy i uciekli.

„Zaangażowani w sprawę wschowscy kryminalni ustalili personalia napastników i ich zatrzymali” – dodała Piwowarska.