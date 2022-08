– Jasna Góra to według mnie najświętsze miejsce na polskiej ziemi – powiedział dziś w „Rozmowie po 9” ojciec Michał Legan.

Rzecznik Jasnej Góry w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej podkreślił, że Polacy mają zwyczaj pielgrzymowania do Sanktuarium w Częstochowie w najważniejszych momentach swojego życia:

Kościół katolicki w Polsce obchodzi 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od XIV w. Co roku do jasnogórskiego sanktuarium pielgrzymuje ok. 4 mln wiernych.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w 1904 r. ustanowił najpierw dla Jasnej Góry i diecezji włocławskiej papież Pius X. W 1931 r. Pius XI rozciągnął obchody na całą Polskę.