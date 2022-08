Przed burzami z gradem w części województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubuskiego i opolskiego ostrzegł w piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ostrzega też przed upałami.

Poznański oddział IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla czterech powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, słubickiego, żagańskiego i żarskiego. W piątek od godziny 11:30 do 22:30 prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.