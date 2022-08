Szacujemy, że wsparciem może zostać objętych około 10 tys. podmiotów działających wzdłuż Odry, około 68 tys. podatników, za których odprowadzane są składki – powiedziała minister rodziny i polityki Społecznej Marlena Maląg, mówiąc o projekcie ustawy o pomocy przedsiębiorcom znad Odry.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej poinformował, że założenia do projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom, którzy działają wzdłuż Odry, zostały przedyskutowane na posiedzeniu Rady Ministrów. Podał, że zostały zaproponowane odpowiednie rozwiązania przez ministra infrastruktury Marka Gróbarczyka i minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg z udziałem wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk.

W środę w TVP Info minister rodziny i polityki społecznej pytana była o pomoc przedsiębiorcom działającym wzdłuż Odry.

„Za chwilę wyjdziemy z ustawa o pomocy tym przedsiębiorcom (…). Wczoraj omówiliśmy na roboczo na Radzie Ministrów projekt tej ustawy. Dzisiaj ten projekt, właściwie wczoraj wieczorem, wysłaliśmy już na Radę Ministrów” – powiedziała Maląg.

„Szacujemy, że około 10 tys. podmiotów wzdłuż Odry, 34 powiaty, mogą być tym wsparciem objęte. To jest około 68 tys. podatników, za których odprowadzane są składki” – poinformowała.

„Jeżeli ostateczny kształt będzie taki, że będzie to świadczenie postojowe wysokości minimalnego wynagrodzenia, to szacujemy, że może to być w maksymalnej kwocie do 200 mln zł, ale myślę, że 80 mln, bo nie wszyscy z takiego wsparcia skorzystają” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej, mówiąc, ile pieniędzy z budżetu trafi na wsparcie przedsiębiorców znad Odry.

Pytana, ile pieniędzy może dostać jedno przedsiębiorstwo, odpowiedziała, że zależy to od tego, ilu zatrudnia pracowników.

„To będzie dofinansowanie na pracownika, na płatnika składki”. Pytana zaś, ile to będzie w przypadku jednoosobowej działalności, powiedziała: „3010 zł – tak jak minimalne wynagrodzenie”. „Ale to jest projekt, nad którym dzisiaj będziemy jeszcze pracować na roboczo, w obiegu” – zaznaczyła. Wskazała, że ostateczny kształt projektu, jaki trafi do Sejmu, będzie dopiero po przyjęciu go przez Radę Ministrów.