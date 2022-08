Trwa największa inwestycja drogową w historii powiatu żagańskiego. Za 80 milionów złotych na nowo wybudowane zostaną cztery mosty i wyremontowanych będzie 11 km drogi. Chodzi o drogę z Żagania do rogatek leżącego już w Dolnośląskiem Świętoszowa. – Inwestycja realizowana w etapach, które realizować będą dwie firmy – informuje Iwona Hryniewiecka, sekretarz powiatu żagańskiego.

Droga jest kluczowa dla wojska i żołnierzy stacjonujących w Świętoszowie. To także komfort dla mieszkańców, którzy dojadą do autostrady A18 i dalej do A4.