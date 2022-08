Mieszkańcy Żar zakończyli głosowanie na propozycje zadań w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na projekty zagłosowało ponad 3,5 tysiąca osób.

Pod opinię żaran oddano 13 zadań. Wśród nich znalazły się między innymi modernizacja boiska sportowego przy ulicy Zawiszy Czarnego, czy rewitalizacja fontanny i zagospodarowanie skweru przy ulicy Grunwaldzkiej. – Wszystkie te propozycje spełniają względy formalne. Zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim jest naprawdę duże – mówi Karolina Kaczmarska, radca prawny żarskiego magistratu:

– Walczyć jest o co, bo to milion złotych do podzielenia – zaznacza Karolina Kaczmarska:

Wyniki głosowania zostaną podane do opinii publicznej 31 sierpnia.