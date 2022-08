Jak podaje dzisiejsza „Gazeta Lubuska”, Halina Lebiedź nie jest już wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ma to być decyzja nowego dyrektora, który zlikwidował jej stanowisko pracy.

Wcześniej „Gazeta Lubuska” publikowała relacje osób skarżących się na praktyki wicedyrektor Lebiedź.

Najbardziej drastycznym wspomnieniem były słowa byłego członka Platformy Obywatelskiej i legendy gorzowskiej „Solidarności” Wiesława Suchogórskiego, męża zmarłej głównej księgowej WORD:

Żona wysłała do dyrektora Śliwińskiego mejla ze skargą na działania mobbingowe ze strony pani Haliny Lebiedź. To co ona robiła, to był mobbing w najczystszej postaci – wspomina w rozmowie z GL Suchogórski.