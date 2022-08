Wojewoda zaprasza wszystkich Lubuszan na uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. W tym roku zorganizowano je w Nowej Soli. Prócz części oficjalnej odbędzie się także także piknik Wojskowy. To okazja by porozmawiać z żołnierzami, a nawet złożyć deklarację o chęci wstąpienia do wojska. Mówi Władysław Dajczak:

Mieszkańcy, którzy pozostaną w Gorzowie, będą mogli wziąć udział w patriotycznym koncercie przygotowanym przez miasto i Orkiestrę Dętą OSP Siedlice. To pierwsze od lat uroczystości organizowane przez miasto. Od lat organizował je wojewoda lubuski – mówi Marta Liberkowska, dyrektor Wydziału Informacji i Promocji gorzowskiego magistratu:

Gorzowski koncert rozpocznie się na placu Starego Rynku o godzinie 19, a rozpoczęcie pikniku wojskowego w Nowej Soi zaplanowano na godzinę 13.30