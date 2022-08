4,5 tony śniętych ryb wyciągnięto dziś z Odry. To wynik działań realizowanych przez wojsko i straż pożarną. W okolicy Słubic odłowiono 3 tony, resztę – z rzeki wokół Krosna Odrzańskiego. Działania nadzorował wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

W Odrze przepływającej przez województwo śląskie i opolskie jest dziś mniej śniętych ryb w porównaniu do wcześniejszych dni. – To daje nadzieję – podkreśla wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Dziś o godzinie 16.00 na Odrze w Kostrzynie była gotowa zapora, która także służy do wydobywania śniętych ryb. Jutro działania będą kontynuowane. Zaangażowani do nich zostaną kadeci ze szkoły pożarniczej – 70 osób. Codziennie będą pobierane do badania próbki śniętych ryb z każdego powiatu. Ponadto każdego dnia będzie badana woda, którą mieszkańcy używają na co dzień. Dotyczy to 15 ujęć wody i 40 studni znajdujących się w pobliżu Odry.