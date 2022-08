Pan Ludwik Jaszczur od zakończenia II wojny światowej wraz z małżonką Zofią mieszka w Edynburgu w Szkocji. Urodził się w lipcu 1927 r. we wsi Blizne położonej prze drodze z Rzeszowa do Krosna. W 1941 r. Gestapo skierowało chłopca do przymusowej pracy w cukrowni, po czym został wywieziony do miejscowości Trampe w Niemczech do pracy przymusowej, skąd uciekł do Wojska Polskiego we Włoszech. Był uczestnikiem walk o Monte Cassino, pomagał także w opiece nad przygarniętym przez polskich żołnierzy słynnym Misiem Wojtkiem. Po wojnie w Edynburgu przyjaźnił się z generałem Maczkiem.

Trzy lata temu o swoich wojennych losach opowiadał młodzieży w Szkole podstawowej w Bogdańcu. Spotkanie zorganizowali: Franciszek Iwko – Prezes Gorzowskiego Klubu Kolekcjonerów oraz Sławomir Giżycki – Prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych. Była to prawdziwa lekcja historii. Przy tej okazji powstał też reportaż o losach bohatera.

W ubiegłym roku Weteran 2. Korpusu Polskiego po 50-ciu latach zamknął warsztat naprawy wyrobów skórzanych, który prowadził z żoną. Początkowo pracował w szpitalach przy ścieleniu łóżek i karmieniu pacjentów, następnie podjął naukę w szkole pielęgniarskiej. Później rozpoczął pracę w firmie produkującej narzędzia chirurgiczne, zajmował się naprawą maszyn do pisania i urządzeń biurowych, a wreszcie przez pół wieku prowadził własną firmę udowadniając, że bohaterem odpowiedzialnym za losy najbliższych można być też w czasie pokoju. W oknie znajdującego się przy Lauriston Street w Edynburgu budynku pojawiła się karteczka następującej treści:

„Po 50 latach służby, nadszedł wreszcie czas na emeryturę. Z wielkim żalem zamykamy drzwi naszego warsztatu i chcielibyśmy z całego serca podziękować za to, że byliście lojalnymi klientami, za uśmiech i miłe słowa”.

W dniu święta Wojska Polskiego przypomnę Państwu postać bohatera a po emisji łącząc się telefonicznie dowiemy się co u Pana Ludwika i jego żony słychać trzy lata po premierze audycji.